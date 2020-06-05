بخطوات بسيطة.. استعرض بياناتك المالية التي تمت على حسابك التقاعدي

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد كيفية استعراض البيانات المالية التي تمت على الحساب التقاعدي والحصول على كشف حساب مفصل بعمليات التحويل السريع.

وأضافت المؤسسة العامة للتقاعد عبر موقعها الإلكتروني أن خدمة عرض البيانات المالية تتيح الحصول على كشف حساب مفصل بعمليات التحويل السريع ورقم الحساب ومبلغ التحويل وتاريخ تحويل المبالغ المالية للحساب البنكي.

ووفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد فإن خدمة عرض البيانات المالية تشمل: الاسم، ورقم الهوية، واسم البنك، ورقم الحساب البنكي «IBAN» ومقدار آخر راتب ومقدار المعاش التقاعدي وتاريخ الإيداع وعرض معلومات مفصلة (المتقاعد – المستفيد – قائم بالصرف عن مستفيد) بتفاصيل الاستقطاعات وسببها.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد خطوات استعراض البيانات المالية من خلال الدخول لموقع المؤسسة واختيار تسجيل الدخول للأفراد، واختيار «بيانات مالية» من القائمة في يمين الشاشة، وتحديد «بيانات مالية» أو«كشف حساب» ثم حدد تاريخ بداية الكشف وتاريخ نهاية الكشف، والنقر على زر «عرض».

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