القبض على ثلاثة مقيمين يمنيين ارتكبوا 13 قضية اعتداء على الأموال في مكة

امتهنوا الاحتيال على كبار السن أثناء استخدام الصراف الآلي

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية في العقدين الثالث والرابع من العمر؛ لاتهامهم بارتكاب (13) قضية اعتداء على الأموال. جاء ذلك حسبما صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي . وقال «الغامدي» إن المتهمين الثلاثة امتهنوا الترصد لكبار السن أثناء استخدامهم أجهزة الصراف الآلي، والاحتيال عليهم بزعم المساعدة، ومن ثم استبدال بطاقاتهم بعد معرفة الأرقام السرية. Advertisements وذكر أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة. اقرأ أيضًا وزارة الداخلية: استمرار مراقبة الحالات الحرجة بالرياض قبل اتخاذ إجراء مناسب

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