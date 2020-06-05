أخبار السعودية اليوم.. مائة ألف يؤدّون الجمعة بالمسجد النبوي.. حساب المواطن ينفي تخصيص الدعم للمشتريات فقط

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الجمعة 5 يونيو 2020م، أبرز الأخبار في المملكة، ومنها هيئة تقويم التعليم والتدريب قالت إنه يمكن التحويل من أداء الاختبار التحصيلي «عن بُعد» إلى أداء الاختبار بالمقرات، بشرط توافر أماكن وقرابة ١٠٠ ألف مصلٍّ يؤدّون أول جمعة بعد العودة إلى المسجد النبوي.

تقويم التعليم: يمكن تغيير الاختبار »عن بُعد «إلى المقرات بشرط

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه يمكن التحويل من أداء الاختبار التحصيلي عن بُعد إلى أداء الاختبار بالمقرات، بشرط توافر أماكن.

قرابة ١٠٠ ألف مصلٍّ يؤدّون أول جمعة بعد العودة للمسجد النبوي

أدّى اليوم، قرابة ١٠٠ ألف مصلٍّ يؤدون أول صلاة جمعة بعد عودة المصلين للمسجد النبوي، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتزام بالإجراءات الوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

شرطة الرياض تضبط مواطنًا ومقيمًا بحوزتهما نصف مليون دولار

أطاحت شرطة الرياض، بشخصين ثبت تورطهما بالترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبيع العملات النقدية المزيفة.

الخطوط السعودية: إغلاق منطقة الصلاة بالطائرات مؤقتًا

أعلنت الخطوط السعودية إغلاق منطقة الصلاة داخل الطائرات بشكل مؤقت، للحفاظ على سلام الركاب من فيروس كورونا.

إجراءات احترازية ضد كورونا خلال صلاة الجمعة بمساجد مكة

نفّذت مساجد مكة المكرمة، إجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا، مع أول صلاة للجمعة منذ عدة أسابيع، فيما دعا خطيب المسجد الحرام، إلى اللجوء لله وقت الشدائد.

حساب المواطن ينفي تخصيص مبلغ الدعم للمشتريات فقط

نفى برنامج حساب المواطن، تخصيص الدعم للمشتريات فقط، مؤكدًا أن المستفيد له حق التصرف فيه كيفما شاء، وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج عبر تويتر، أنه يتم توجيه الدعم للمستفيد على الحساب البنكي المسجل في بوابة حساب المواطن، وللمستفيد حرية التصرف به.

بالفيديو.. الطالبة لولوة الشويعر تبوح بأصعب موقفين خلال تطوعها لمكافحة كورونا

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روت لولوة الشويعر، إحدى الطالبات المبتعثات العائدات من الخارج، والمتطوعة ضمن حملة مواجهة جائحة كورونا، أصعب مواقف مرت بها، سواء خلال عزلها في الحجر الصحي عقب عودتها إلى المملكة، أو خلال تطوعها.

بنده توضح تفاصيل إصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا في فرع جدة

أعلنت شركة بنده تفاصيل إصابة أحد عمالها بفيروس كورونا، في فرع هايبر بنده، عزيز مول في مدينة جدة، منذ عدة أيام، مشيرةً إلى أنه تم عزل الحالة وعزل جميع المخالطين لها، عملًا بالتوجيهات الصادرة من وزارة الصحة.

وفاة الاستشاري محمد الفكي متأثرًا بإصابته بكورونا

تُوفي الدكتور محمد الفكي، استشاري أمراض الدم والأورام بالمدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

تطبيق توكلنا عن تصريح التموين الطارئ: لا يمكن تجزئته

أكد تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، أن تصريح التموين الطارئ لا يمكن تجزئته ويتم استخدامه للوجهة المحددة بالتصريح، وذكر التطبيق، عبر حسابه بتويتر، أن تصريح خروج تموين طارئ يكون لمدة ساعة واحدة، ولا يمكن تجزئته.

وزارة الشؤون الإسلامية توجه نصيحة بخصوص برتوكولات كورونا

نصحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الجمعة، بالاطلاع على بروتوكولات المساجد النظافة، البيئة، التباعد الجسدي؛ وذلك بعد رصدها وقوع جماعة مسجد الحي في مخالفة برتوكول إبقاء المصلين على مسافة مترين بينهم.

تعليق العمل في 3 مراكز صحية بالخرج.. وتوفير البدائل

أعلن مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية في الخرج بمنطقة الرياض، تعليق العمل بثلاثة مراكز رعاية، وتوفير البدائل لأهالي تلك الأحياء.

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