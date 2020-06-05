السعودية | الليلة.. سماء المملكة تشهد خسوفا للقمر لمدة 3 ساعات ولا تشرع الصلاة فيه

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض

تشهد سماء السعودية، مساء اليوم الجمعة، خسوفاً قمرياً من نوع “شبه الظل” حيث يستمر 3 ساعات و18 دقيقة.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس، ماجد أبو زاهرة، أن سماء السعودية والوطن العربي ستشهد اليوم الجمعة 13 شوال 1441 – (5 يونيو 2020) ثاني خسوف للقمر من أربعة هذا العام، وهو خسوف شبه الظل، وسوف يستمر 3 ساعات و18 دقيقة.

Advertisements

وأوضح أبو زاهرة أن خسوف شبه الظل يحدث عندما يتحرك القمر خلال الجزء الخارجي الباهت لظل الأرض المسمى (شبه الظل)، وخلال هذا النوع من الخسوف ستخفت إضاءة القمر قليلا، ولكن في المجمل سيبقى كامل قرصه مضاء بنور الشمس خلال مدة الخسوف.

وهذا الخسوف يحدث بعد يومين من مرور القمر في الحضيض وهي أقرب نقطة في مداره من الأرض لذلك سيبدو حجمه الظاهري أكبر بنسبة 3.3% عن المتوسط.

وذكر د.سعد الخثلان، رئيس مجلس الجمعية الفقهية السعودية، أن هذا الخسوف خسوف شبه ظل، ولا يعتبر خسوفا بالمعنى الشرعي؛ لكونه لا يرى بالعين المجردة، وعلى هذا فلا تشرع صلاة الخسوف في هذه الحال.