صورة محمد بن سلمان في أول أيام شبابه وبرفقته الأمير عبدالله بن بندر

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 5 يونيو 2020 06:14 مساءً - ‏ساعة واحدة مضت أخبار السعودية 130 زيارة

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تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة قديمة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أول أيام شبابه، خلال إحدى المناسبات الثقافية والتراثية.

ويظهر في الصورة ولي العهد مرتدياً زي العرضة السعودية الكامل، ويقف بجواره وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر ويحمل بيده سيفاً.

ونشر الصورة عبداللطيف ين عبدالله آل الشيخ على حسابه الرسمي، وعلق عليها: “سيّدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وبجانبه أخوه ورفيق دربه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني.. حفظهما الله”.

