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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن عدد الحالات النشطة بفيروس "كورونا" بلغ 106 حالات، فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالية منذ بدء رصد الفيروس في فلسطين 643 إصابة.
وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة في تصريح صحفي اليوم: إن "الحالات النشطة تتوزع في محافظة القدس 23 حالة، ومحافظة الخليل 12 حالة، ومحافظة قلقيلية 16 حالة، ومحافظة جنين 4 حالات، إضافة إلى المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) 51 حالة".
وأضافت: أن "العدد الإجمالي لحالات الشفاء يبلغ 532 حالة، أي بنسبة 82.8% من مجمل الإصابات".
05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441 06:40 PM
"الصحة الفلسطينية": نسبة الشفاء تجاوزت 82% من مجمل الإصاباتفلسطين.. 106 حالات نشطة لمصابي "كورونا" من أصل 643 حالة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن عدد الحالات النشطة بفيروس "كورونا" بلغ 106 حالات، فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالية منذ بدء رصد الفيروس في فلسطين 643 إصابة.
وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة في تصريح صحفي اليوم: إن "الحالات النشطة تتوزع في محافظة القدس 23 حالة، ومحافظة الخليل 12 حالة، ومحافظة قلقيلية 16 حالة، ومحافظة جنين 4 حالات، إضافة إلى المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) 51 حالة".
وأضافت: أن "العدد الإجمالي لحالات الشفاء يبلغ 532 حالة، أي بنسبة 82.8% من مجمل الإصابات".
، فلسطين.. 106 حالات نشطة لمصابي "كورونا" من أصل 643 حالة ،
المصدر : الخليج 365
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