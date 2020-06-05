، ميزات استثنائية جديدة يطرحها تطبيق "تليجرام" ،

محمد بن مسعود - الدمام - في مقدمتها "التعديل والتحقق وإدارة التخزين"

طرح تطبيق "تليجرام" للتراسل الفوري المشفر، تحديثًا جديدًا لتطبيقه، ضم مجموعة من التقنيات الجديدة الاستثنائية.

وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن تلك التعديلات والتقنيات؛ ستجعل من تليجرام منصة تراسل استثنائية لكل المستخدمين.

وبلغ عدد مستخدمي "تليجرام" حاليًا، أكثر من 400 مليون مستخدم نشط شهريًّا.

وتمثلت أبرز تلك التقنيات في "محرر الفيديو"؛ حيث مكّن "تليجرام" المستخدمين لأول مرة من إمكانية التحرير والتعديل على مقاطع الفيديو من داخل التطبيق، ودون الحاجة إلى الخروج بالفيديو إلى تطبيقات خارجية.

وستمكّن ميزة تحسين الفيديو المستخدمين من تعديل مقاطع الفيديو بنقرتين فقط، مع وجود علامات جديدة مثل التشبع والسطوع وما إلى ذلك من خيارات للتعديل، مع إضافة خيار التكبير أثناء الرسم.

كما سيمكن من خلال تلك الميزة إضافة ملصقات متحركة إلى الصور ومقاطع الفيديو أثناء تحريرها وتعديلها.

وشملت التحديثات تقنية "التحقق"، الهادفة إلى حماية أمن البيانات الخاصة بمستخدمي "تليجرام" مثل منافستها "واتساب"، من خلال خطوتين.

ويمكن أن تعمل تلك التقنية ببساطة عن طريق نقر المستخدم على خيار الخصوصية والأمان؛ لتمكين قفل أمان والتحقق بخطوتين من التفعيل.

وسيحتاج المستخدم إلى إعداد كلمة مرور جديدة وإدخالها مرتين؛ بحيث لا يمكن فتح التطبيق فيما بعد إلا عن طريق كتابة كلمة المرور الجديدة، وتساهم تلك الميزة في حماية بيانات التطبيق وتأمين الحسابات من عمليات الاستنساخ في المستقبل.

أما التقنية الثالثة وهي "إدارة التخزين المؤقت"؛ فتهدف إلى إدارة ذاكرة التخزين المؤقت لتنظيف التخزين وفقًا لمتطلبات المستخدم.

ويحتاج المستخدم إلى الانتقال إلى الإعدادات، ثم الذهاب إلى خيار البيانات والتخزين، والنقر على خيار استخدام التخزين؛ لمعرفة مقدار التخزين الذي تستخدمه الملفات من تليجرام، مقسمة إلى أجزاء مثل الصور والمستندات والموسيقى ورسائل الصوت أو الفيديو والملصقات المتحركة والملفات الأخرى.

ويمكن للمستخدمين الآن اختيار التوقيتات التي يريد فيها المستخدم عدم الاحتفاظ ببياناتهم السابقة، التي تتراوح من ثلاثة أيام سابقة إلى عدم الاحتفاظ بكل البيانات منذ بداية التطبيق.

وسيؤدي هذا إلى حذف الملفات غير المُقَيّمة التي يمكن أيضًا إعادة تنزيلها لاحقًا من خدمة "تليجرام" السحابية.

ويستطيع المستخدم أيضًا مسح قاعدة البيانات المحلية؛ حيث سيتم ضغط نصوص الرسائل المخزنة مؤقتًا لتوفير مساحة على القرص الداخلي.