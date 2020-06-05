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صحة حائل تفحص المصلين قبل صلاة الجمعة

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حسن عسيري 0 تبليغ

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2020-06-05

صحة حائل تفحص المصلين قبل صلاة الجمعة

حفاظًا على صحة مرتادي المساجد

متابعات الخليج 365 - عارف السويدي - حائل

تابعت صحة منطقة حائل، أعمال الفحص لفيروس من خلال التواجد في عدد من الجوامع والمساجد لفحص المصلين، ويأتي هذا الإجراء استمرارًا لجهود وزارة الصحة لتقييم معدل الانتشار العام لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في المملكة، وذلك تواصلًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها لمنع انتشار الفيروس حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم قبل دخولهم لأداء صلاة الجمعة.

وقد شاركت صحة حائل بفرق تطوعية وبمشاركة 80 متطوعًا وفرق ميدانية تواجدت في عدد من جوامع المنطقة ‫لإجراء عملية الفرز والتوعية الصحية ضمن حملة التطوع الصحي بالتزامن مع ‫ نعود بحذر والإجراءات الوقائية ضد فيروس ‫كورونا.

من جهة أخرى عبّر عدد كثير من المصلين عن شكرهم وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على حرصهم التام في تطبيق الشروط الاحترازية للعودة للحياة الطبيعية والحرص على صحة متابعات الخليج 365 والمقيم ووضعها في أولى اهتمامها.

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