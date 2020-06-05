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أهالي الطائف يؤدون صلاة الجمعة الأولى في 400 جامع ومسجد
عقب الموافقة الكريمة برفع إيقاف الصلاة بالمساجد
متابعات الخليج 365 - واس
أدى جموع المصلين بمحافظة الطائف في أكثر من 400 جامع ومسجد صلاة الجمعة عقب الموافقة الكريمة برفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة, وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأشاروا أئمة وخطباء جوامع ومساحد محافظة الطائف في خطبهم إلى عدم مخالفة التعليمات فالأمر يتعلق بكامل المجتمع، مستشهدين بأحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب “المسلم يحب لأخيه مايحب لنفسه”.
ودعوا إلى مراقبة الله في السر والعلن والتمسك بالعروة الوثقى، حاثين في هذا الصدد إلى تحري الدقة والحرص في أخذ الأخبار من مصادرها الرسمية والابتعاد عن الشائعات والأخبار الزائفة ، ويتوجب أخذ الأخبار من مصادرها الرسمية في وزارة الصحة.
يذكر أن إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الطائف هيأت أكثر من 400 جامع ومسجد، روعي فيها جميع الجوانب الوقائية والاحترازية من إحضار السجادة الخاصة، والالتزام بالتباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين بين كل مصلٍ وآخر ، مع ضرورة لبس الكمام وتجنب المصافحة بجميع صورها وأشكالها، وإتاحة الفرصة للمصلين عند الدخول والخروج من بيوت الله ، وعدم التزاحم على أبواب المساجد ، سائلة الله تعالى ان يحفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة – رعاها الله -.
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