“المواطن” ترصد صلاة الجمعة بأحد رفيدة وسط احترازات مشددة

2020-06-05

متابعات الخليج 365 – فهد القحطاني – أحد رفيدة

بعد السماح بعودة إقامة الصلاة في الجوامع بعد المنع لمدة ما يقارب 85 يومًا بسبب جائحة فيرس كورونا، تم إقامة صلاة الجمعة في عدد من جوامع منطقة عسير مع الالتزام بالتباعد بين المصلين؛ وذلك بترك مسافة بين كل مصلٍ وآخر.

” متابعات الخليج 365” وثقت التزام المصلين بالتباعد الاجتماعي في أحد جوامع محافظة أحد رفيدة ومدى حرصهم وتقيدهم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا أثناء تأديتهم صلاة الجمعة.

يذكر أن خطب الجمعة توحدت اليوم في جميع جوامع المملكة عن الأخذ بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في التصدي لجائحة كورونا والواجب الشرعي على متابعات الخليج 365 والمقيم في الأخذ بها، وبيان الواجب الشرعي تجاه من يتهاون في تنفيذ الإجراءات الاحترازية وأنه آثم في ذلك ومخالف لتعليمات ولاة الأمر الذين أمر الله تعالى بطاعتهم.

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ونوّه خطباء الجمعة بدور القيادة الرشيدة في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين من خلال القرارات المتواصلة التي أصدروها والأعمال الجليلة التي قاموا بها والتي كانت محل تقدير العالم.

جاء ذلك خلال خطب الجمعة التي ألقوها اليوم عقب عودة الصلاة في الجوامع في مختلف مناطق المملكة والمساجد الإضافية إنفاذًا لتوجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ضمن برامج الوزارة وأعمالها المتواصلة لمنع تفشي وباء كورونا بالتزامن مع بقية قطاعات الدولة الأخرى ومواكبة لجهود القيادة الرشيدة في هذا الصدد.

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