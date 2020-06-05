تقديم موعد منع التجول وتعليق الصلاة في مساجد جدة 15 يومًا

2020-06-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

قررت وزارة الداخلية تعليق صلاة الجمعة والجماعة في مساجد جدة لمدة 15 يومًا، تبدأ من يوم غدٍ السبت في إطار إعادة تقييم الأوضاع بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية.

كما قررت الداخلية تقديم ساعات منع التجول لتكون من الثالثة عصرًا حتى السادسة صباحًا بعدما كانت من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحًا وفقًا لخطة تخفيف الإجراءات الاحترازية في مرحلتها الثانية.

وكانت المملكة بدأت المرحلة الثانية من خطة رفع الإجراءات الاحترازية يوم الأحد الثامن من شوال وتستمر حتى 28 شوال الجاري بما يسمح باستئناف الصلاة في المساجد وتعديل موعد منع التجول ليكون من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحًا ضمن حزمة من الإجراءات الأخرى على أن يتم تقييم الإجراءات في ضوء المستجدات التي تم تطبيقها.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه بناءً على التقييم الصحي المرفوع من الجهات الصحية المختصة بعد مراجعتها للوضع الوبائي، ونسب الإشغال المرتفعة لأقسام العناية المركزة، فقد تقرر إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يومًا؛ تبدأ من يوم السبت 14 شوال 1441 هجرية الموافق 6 يونيو 2020 ميلادية، حتى نهاية يوم السبت 28 شوال 1441 هجرية الموافق 20 يونيو 2020 ميلادية.

وستكون الاحترازات المطبقة في مدينة جدة كالتالي:

– منع التجول في جميع أنحاء المدينة من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة صباحًا.

– تعليق أداء الصلوات في المساجد.

– تعليق الحضور إلى مقرات العمل بالوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

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– تعليق تقديم الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي.

– استمرار السماح بالرحلات الداخلية الجوية والبرية وعبر القطارات.

– السماح بالدخول والخروج من المدينة في غير أوقات منع التجول.

– منع أي تجمعات لأكثر من خمسة أشخاص.

– استمرار الفئات المستثناة بقرارات سابقة في ممارسة أعمالها، مع مراعاة أن يكون ذلك في أضيق نطاق، ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.

وشدَّد المصدر على استمرار مراقبة عدد الحالات الحرجة في مدينة الرياض، التي تشهد ارتفاعا مستمرًا خلال الأيام الأخيرة، وذلك استعدادًا لأخذ الإجراء المناسب في حال استمر هذا الارتفاع.

وأوضح المصدر أن بقية مدن ومحافظات المملكة سيستمر الوضع بها كما هو المعمول به حاليًا.

وأكد أنه في حال ظهور بوادر توجب إجراء تغيير في الآلية في أي منطقة أو محافظة أو مدينة أو حي فإن ذلك سيُعلن في حينه.



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