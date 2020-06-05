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هل تشرع صلاة الخسوف الليلة في السعودية؟

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2020-06-05

هل تشرع صلاة الخسوف الليلة في السعودية؟

سوف يستمر 3 ساعات و18 دقيقة

متابعات الخليج 365 - الرياض

تشهد سماء المملكة، مساء اليوم الجمعة، خسوفًا قمريًّا من نوع شبه الظل، حيث يستمر 3 ساعات و18 دقيقة.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس، ماجد أبو زاهرة، بأن سماء المملكة والوطن العربي ستشهد اليوم الجمعة 13 شوال 1441هـ (5 يونيو 2020م) ثاني خسوف للقمر من أربعة هذا العام، وهو خسوف شبه الظل، وسوف يستمر 3 ساعات و18 دقيقة.

وأوضح أبو زاهرة أن خسوف شبه الظل يحدث عندما يتحرك القمر خلال الجزء الخارجي الباهت لظل الأرض المسمى (شبه الظل)، وخلال هذا النوع من الخسوف ستخفت إضاءة القمر قليلًا، ولكن في المجمل سيبقى كامل قرصه مضاء بنور الشمس خلال مدة الخسوف، بحسب “العربية”.

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وهذا الخسوف يحدث بعد يومين من مرور القمر في الحضيض وهي أقرب نقطة في مداره من الأرض لذلك سيبدو حجمه الظاهري أكبر بنسبة 3.3% عن المتوسط.

من جهته، قال سعد الخثلان، رئيس مجلس الجمعية الفقهية السعودية: إن هذا الخسوف خسوف شبه ظل، ولا يعتبر خسوفًا بالمعنى الشرعي؛ لكونه لا يرى بالعين المجردة، وعلى هذا فلا تشرع صلاة الخسوف في هذه الحال.

 


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