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وزير الطاقة: الأوضاع مناسبة الآن لتحقيق نجاح مأمول لاجتماعي أوبك وأوبك+
أكد أن التنسيق جارٍ لعقدها بعد ظهر غد السبت
متابعات الخليج 365 - واس
صرح الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، اليوم الجمعة، بأن الأوضاع الآن مناسبة لتحقيق نجاح مأمول لاجتماعي أوبك وأوبك+ وأن التنسيق جار لعقدها بعد ظهر غد السبت.
ووستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك+، يوم السبت لبحث تمديد تخفيضات الإنتاج بحسب ما ذكره تلفزيون النهار الجزائري يوم الجمعة نقلًا عن مصدر بأوبك.
وارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة مع ترقب المتعاملين مؤشرات من الاجتماع حيث سيناقش منتجون كبار للنفط ما إذا كانوا سيمددون تخفيضات قياسية للإنتاج.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتًا أو ما يعادل 0.7 بالمئة إلى 40.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 0620 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتًا أو ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 37.58 دولار للبرميل بحسب رويترز.
وربح برنت نحو 14 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط قرابة ستة بالمئة، ليصبح الخامان القياسيان على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع السادس.
وكان الارتفاع نابعًا من تخفيضات للإنتاج في ظل مؤشرات على تحسن الطلب على الوقود مع بدء دول في تخفيف إجراءات العزل العام التي فُرضت لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
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