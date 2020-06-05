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2020-06-05 استهدفوا كبار السن.. القبض على مقيمين بعد 13 قضية احتيال وسرقة استبدلوا بطاقاتهم المصرفية بعد معرفة الأرقام السرية متابعات الخليج 365 - واس أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على ثلاثة مقيمين ارتكبوا 13 قضية اعتداء على الأموال. وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد الغامدي ، بأن الجهات الأمنية – بفضل الله – تمكنت من القبض على ( ثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية في العقدين الثالث والرابع من العمر) ارتكبوا (13) قضية اعتداء على الأموال بامتهانهم الترصد لكبار السن أثناء استخدامهم أجهزة الصراف الآلي ، والاحتيال عليهم بزعم المساعدة، ومن ثم استبدال بطاقاتهم بعد معرفة الأرقام السرية، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة. Advertisements



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