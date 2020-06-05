استمرار السماح بالرحلات الجوية والبرية وعبر القطارات في جدة 

2020-06-05

متابعات الخليج 365 - جدة

أكدت وزارة الداخلية استمرار السماح بالرحلات الداخلية الجوية والبرية وعبر القطارات في مدينة جدة، وذلك مع إعادة تشديد الاحترازات الصحية في المدينة لمدة 15 يومًا تبدأ من يوم غد السبت حتى نهاية يوم السبت 28 شوال الموافق 20 يونيو.

وجاء القرار بناءً على التقييم الصحي المرفوع من الجهات الصحية المختصة بعد مراجعتها للوضع الوبائي، ونسب الإشغال المرتفعة لأقسام العناية المركزة في مدينة جدة، فيما سيستمر الوضع في بقية مدن ومحافظات المملكة كما هو المعمول به حاليًّا، ولكن في حال ظهور بوادر توجب إجراء تغيير في الآلية في أي منطقة أو محافظة أو مدينة أو حي فإن ذلك سيُعلن في حينه، بحسب نص بيان وزارة الداخلية.

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وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قد صرح بأن الاحترازات المطبقة في مدينة جدة ستكون كالتالي: (منع التجول في جميع أنحاء المدينة من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة صباحًا- تعليق أداء الصلوات في المساجد- تعليق الحضور إلى مقرات العمل بالوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص- تعليق تقديم الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي- استمرار السماح بالرحلات الداخلية الجوية والبرية وعبر القطارات- السماح بالدخول والخروج من المدينة في غير أوقات منع التجول- منع أي تجمعات لأكثر من خمسة أشخاص- استمرار الفئات المستثناة بقرارات سابقة في ممارسة أعمالها).

وكشفت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن عدد الحالات النشطة من بين المصابين بفيروس كورونا في السعودية، والتي وصلت إلى 24490 حالة من بينهم 1412 حالات حرجة، فيما تعافى 1651 حالة جديدة، وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى 70616 حالة.



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