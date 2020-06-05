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أغلق قسم صحة البيئة ببلدية محافظة بارق، مركز تسوق ومطبخ وبوفيهًا للوجبات السريعة جميعها خالفت الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد (COVID- 19).
جاء ذلك من خلال جولات المراقبين الصحيين في بارق، والتي شملت مراكز التسوق التجارية والمطاعم والمطابخ وبوفيهات الوجبات السريعة، وقد تم رصد بعض المخالفات الصحية وكذلك الوقائية من حيث عدم تطهير الأسطح والأرضيات، وعدم تحقيق مسافات التباعد الجسدي بمسافة آمنة لا تقل عن مترين.
وتأتي هذه الجولات الرقابية بتوجيه ومتابعة من رئيس البلدية المهندس محمد مرزن الذي أكد عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وكذلك الاشتراطات الصحية، وحث المراقبين على أخذ الإجراءات النظامية وتطبيق الحد الأعلى من الغرامات حسب لوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية.
05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441 05:50 PM
رصد ضمن المتابعات اليومية التي ينفذها قسم صحة البيئة ببلدية المحافظةشاهد من بارق.. إغلاق مركز تسوق ومطبخ وبوفيه لمخالفة الاحترازات
أغلق قسم صحة البيئة ببلدية محافظة بارق، مركز تسوق ومطبخ وبوفيهًا للوجبات السريعة جميعها خالفت الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد (COVID- 19).
جاء ذلك من خلال جولات المراقبين الصحيين في بارق، والتي شملت مراكز التسوق التجارية والمطاعم والمطابخ وبوفيهات الوجبات السريعة، وقد تم رصد بعض المخالفات الصحية وكذلك الوقائية من حيث عدم تطهير الأسطح والأرضيات، وعدم تحقيق مسافات التباعد الجسدي بمسافة آمنة لا تقل عن مترين.
وتأتي هذه الجولات الرقابية بتوجيه ومتابعة من رئيس البلدية المهندس محمد مرزن الذي أكد عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وكذلك الاشتراطات الصحية، وحث المراقبين على أخذ الإجراءات النظامية وتطبيق الحد الأعلى من الغرامات حسب لوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية.
، شاهد من بارق.. إغلاق مركز تسوق ومطبخ وبوفيه لمخالفة الاحترازات ،
المصدر : الخليج 365
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