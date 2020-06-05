“الداخلية” تشدد:حالات كورونا حرجة في الرياض .. سيتم اتخاذ الإجراءات في هذه الحالة

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شدد مصدر المسؤول في وزارة الداخلية في بيان اليوم والذي قضى بتشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في مدينة جدة، بأن الجهات المعنية مستمرة في مراقبة عدد الحالات الحرجة في مدينة الرياض، التي تشهد ارتفاعًا مستمرًا خلال الأيام الأخيرة، وذلك استعدادًا لأخذ الإجراء المناسب في حال استمر هذا الارتفاع.

وفيما يخص بقية المدن أكد المصدر أن بقية مدن ومحافظات المملكة سيستمر الوضع بها كما هو المعمول به حاليًا.

وأوضح أنه في حال ظهور بوادر توجب إجراء تغيير في الآلية في أي منطقة أو محافظة أو مدينة أو حي فإن ذلك سيُعلن في حينه.





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