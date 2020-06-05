وزارة التجارة تلقى القبض على سيدة تمارس الغش بهذه الطريقة !

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ضبطت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة، محل حلويات يقوم بتزوير تاريخ الصلاحية على عبوات المنتجات، وإعادة بيعها بعد انتهاء صلاحيتها.

ونشرت وزارة التجارة مقطع فيديو يظهر لحظة قيام الفرق التفتيشية بضبط المنتجات المخالفة، واعترافات صاحبة المحل بتزوير تاريخ الصلاحية بعد انتهائه وتمديده لمدة 6 أشهر إضافية، وإعادة بيع المنتجات.

وجرت مصادرة الكميات المضبوطة وإيقاف طاقم المحل وصاحبته وإحالتهم للجهات المعنية، لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.





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