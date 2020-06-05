خريطة تفصيلية لإصابات كورونا الجديدة.. تتصدرها الرياض وجدة ومكة

تصدرت مدينة الرياض قائمة المدن السعودية في إصابات كورونا الجديدة، مسجلة 719 حالة، من أصل 2591 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لوزارة الصحة. وجاءت مدينة جدة في المرتبة التالية مسجلة459 حالة، ثم مكة المكرمة 254 حالة، والمدينة المنورة 129 حالة، والهفوف 102 حالة، والدمام 90 حالة، والخبر 81 حالة، والقطيف 76 حالة، والجبيل 66 حالة، والمبرز 60 حالة، وبريدة 48 حالة.

وحلت لاحقًا الظهران بـ45 حالة، والطائف 31 حالة، وخميس مشيط 29 حالة، والجفر 22 حالة، ورأس تنورة ووادي الدواسر 20 حالة لكل منها، وحفر الباطن والدرعية 19 حالة لكل منها، وينبع 18 حالة، وتبوك 17 حالة، وجازان 15 حالة، ثم القنفذة وعرعر 12 حالة لكل منها، وعنيزة والبشائر وبقيق 11 حالة لكل منها، وأبها ومحايل عسير وصفوى 10 حالات لكل منها، والسحن والخفجي وأبوعريش ونجران 9 حالات لكل منها، وبللسمر والخرج 8 حالات لكل منها.

ثم جاءت بيش وصبيا ورويضة العرض 7 حالات لكل منها، وأحد رفيدة وحائل والعارضة 6 حالات لكل منها، والنماص وتبالة والدرب والليث 5 حالات لكل منها، والعيون والبكيرية والرس ووادي بني هشبل والقويعية 4 حالات لكل منها، وليلى 3 حالات، وتم تسجيل حالتي إصابة في كل من: وادي الفرع مهد الذهب ورياض الخبراء والقوز والمزاحمية وحوطة بني تميم.

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بينما تم تسجيل جالة إصابة واحدة في كل من: الحناكية وخيبر والمذنب والأسياح والمويه وظهران الجنوب ورجال ألمع وتنومة والعيدابي وأضم ورابغ وحبونا والعويقلة والشعبة والبجادية والزلفي وتمير وثادق وأملج.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم الجمعة، تسجيل 2591 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 95748 حالة، وتسجيل 1651 حالة شفاء ليصل الإجمالي إلى 70616 حالة، وتسجيل 31 حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى 642 حالة.

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