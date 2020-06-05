خطيب المسجد الحرام يدعو للجوء إلى الله..
نفّذت مساجد مكة المكرمة، إجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا، مع أول صلاة للجمعة منذ عدة أسابيع، فيما دعا خطيب المسجد الحرام، إلى اللجوء لله وقت الشدائد.
ونشرت إمارة منطقة مكة -عبر تويتر- مجموعة من الصور بينت الإجراءات الاحترازية في جوامع ومساجد محافظات المنطقة خلال صلاة الجمعة.
وفي المسجد الحرام بمكة، أدّى خطبة الجمعة الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي.
وقال في خطبته، إن الناظر إلى حال الدنيا وما يعتريها يجدها تتقلب بأهلها ومن بينها، ما بين سرور وحزن وراحة وتعب وغنى وفقر وصحة ومرض ومسرات وأحزان، وهذه الأحوال المتفاوتة إنما تكون فتنة للعبد وتمحيصًا له.
وأضاف الشيخ غزاوي، قائلًا عن الله سبحانه، قدر ما قدر من النعم والمصائب وما ظهر من البلايا والنكبات، كالجدب والقحط ومحق البركات وقلة الخيرات، ليرجع الناس إلى الحق ويبادروا بالتوبة مما حرم الله عليهم، ويسارعوا إلى طاعته وامتثال ما أوجب عليه.
وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وجه جميع الخطباء في مختلف مناطق ومحافظات المملكة بتخصيص خطبة الجمعة (13 شوال 1441هـ)، للحديث عن "الإجراءات الاحترازية تجاه فيروس كورونا.
اقرأ أيضا:
توجيه رسمي: تخصيص خطبة الجمعة المقبلة في مساجد المملكة لكورونا
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. إجراءات احترازية ضد كورونا خلال صلاة الجمعة بمساجد مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.