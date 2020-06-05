بالصور.. إجراءات احترازية ضد كورونا خلال صلاة الجمعة بمساجد مكة

نفّذت مساجد مكة المكرمة، إجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا، مع أول صلاة للجمعة منذ عدة أسابيع، فيما دعا خطيب المسجد الحرام، إلى اللجوء لله وقت الشدائد.

ونشرت إمارة منطقة مكة -عبر تويتر- مجموعة من الصور بينت الإجراءات الاحترازية في جوامع ومساجد محافظات المنطقة خلال صلاة الجمعة.

وفي المسجد الحرام بمكة، أدّى خطبة الجمعة الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي.

وقال في خطبته، إن الناظر إلى حال الدنيا وما يعتريها يجدها تتقلب بأهلها ومن بينها، ما بين سرور وحزن وراحة وتعب وغنى وفقر وصحة ومرض ومسرات وأحزان، وهذه الأحوال المتفاوتة إنما تكون فتنة للعبد وتمحيصًا له.

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وأضاف الشيخ غزاوي، قائلًا عن الله سبحانه، قدر ما قدر من النعم والمصائب وما ظهر من البلايا والنكبات، كالجدب والقحط ومحق البركات وقلة الخيرات، ليرجع الناس إلى الحق ويبادروا بالتوبة مما حرم الله عليهم، ويسارعوا إلى طاعته وامتثال ما أوجب عليه.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وجه جميع الخطباء في مختلف مناطق ومحافظات المملكة بتخصيص خطبة الجمعة (13 شوال 1441هـ)، للحديث عن "الإجراءات الاحترازية تجاه فيروس كورونا.

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