وزارة الصحة: تسجيل 2591 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 642

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 2591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 95,748 ، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 70616 ، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 642 حالة، وتم تسجيل 31 حالة وفاة، و1651 حالات تعافٍ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وحذَّر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، سبع فئات تعد من الحالات الأكثر خطرًا حال إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وقال، في وقت سابق، إن الفئات الأكثر خطورة للتعرض للمضاعفات والمشاكل الصحية عند التعرض للإصابة بفيروس كورونا الجديد هم كبار السن، وتحديدًا من هم فوق الـ65 عامًا، والمصابون بالأمراض المزمنة كالسكري وضغط الدم والمشاكل القلبية، أو المشاكل التنفسية المزمنة، ومن جملتها المتعلقة بالتدخين والسمنة المفرطة.

وجدَّد "العبد العالي" تحذير من لديهم مشاكل في وظائف بعض أعضاء الجسم، كالمصابين بأمراض الكلى، والمصابين بالأورام، أو من يتلقون الجرعات الكيماوية المعالجة للأورام، بالإضافة إلى من لديهم ضعف واضطرابات في المناعة في الجسم، والحوامل، قائلًا: "إن هذه الفئات لهم حقوق، فيجب أن نحرص على توعيتهم وحصولهم على معلومات كافية ومساعدتهم أثناء الحصول على الرعاية الصحية لحمايتهم من التعرض للإصابة بالفيروس، مشيرًا إلى أن جميع المعلومات التي تخص هذه الفئات موجودة في جميع المنصات التي وضعتها وزارة الصحة، وأبرزها الموقع المستحدث أخيرًا موقع الوقاية من كورونا.

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