وزارة الموارد البشرية لـ«عاجل»: لا تأجيل لعودة موظفي القطاع العام

نفت وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية، لـ«عاجل» ما تم تداوله عن «تأجيل العودة الكاملة للقطاع العام المقررة الأسبوع بعد القادم حتى إشعار آخر، وربط نسب العودة إلى مقرات العمل بمستويات خطورة المناطق والمحافظات اعتبارًا من الأحد القادم، وتحدث أسبوعيًّا».



وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لـ«عاجل» إنه سيصدر بيان بشأن هذا الموضوع، مؤكدًا عدم صحة التأجيل، وأن ما تم تداوله في الساعات الماضية عبر وسائل التواصل هو فقط «آلية».

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