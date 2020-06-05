بالفيديو والصور.. قرابة ١٠٠ ألف مصلٍّ يؤدّون أول جمعة بعد العودة للمسجد النبوي

أدّى اليوم، قرابة ١٠٠ ألف مصلٍّ يؤدون أول صلاة جمعة بعد عودة المصلين للمسجد النبوي، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتزام بالإجراءات الوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ونشر حساب وكالة شؤون المسجد النبوي، عبر تويتر، لقطات مصورة للمصلين، كما أكد تهيئة الممرات لتسهيل حركة الدخول والخروج.

كما بدأ مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة، تنفيذ حملة التطوع للتوعية الصحية، حيث انطلقت الأنشطة الميدانية اليوم الجمعة، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تزامنًا مع عودة صلاة الجمعة في مساجد المملكة -عدا مكة المكرمة- وذلك من خلال وجود المتطوعين الصحيين فيها لنشر التوعية وطرق الوقاية والسلامة أثناء أداء فريضة الصلاة.

شارك في انطلاقة الحملة 1500 متطوع، بأكثر من 250 جامعًا حول مدن المملكة المختلفة، بإجمالي 3000 ساعة تطوعية، وعملوا على توعية المصلين بضرورة الالتزام بالاحتياطات الوقائية للمرحلة، من الالتزام بالتباعد الاجتماعي، واستخدام السجادة الخاصة في جميع الصلوات، ومداومة لبس الكمامة، وعدم تكدس المصلين، مع التأكيد على الفئات الأكثر عرضة للإصابة بتجنب الازدحام والخروج من المنزل.

تأتي هذه الحملة تماشيًا مع تخفيف الإجراءات الاحترازية في المملكة والتدرج في العودة للحياة الطبيعية، ومواكبة لشعار المرحلة "نعود بحذر" الهادفة إلى رفد الجهود المبذولة لنشر الوعي والتثقيف الصحي في مختلف مناطق المملكة ومدنها بقيادة المتطوعين الصحيين ومشاركة جميع الفئات المجتمعية بالأخص الجمعيات الأهلية وغير الربحية ذات العلاقة.

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حظيت الحملة بتفاعل كبير من جموع المصلين في المساجد مؤكدين دعمهم ومساندتهم لجهود الصحة والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره.

وأبانت الصحة أن الحملة تركز -بشكل أساس- على نشر المعلومات الصحية الموثوقة، وتكثيف جرعات الوعي بجميع الطرق المتاحة حول التدابير الوقائية اللازمة في الفترة الحالية، فيما تهدف الحملة إلى الإسهام في خفض انتشار جائحة كورونا طوال 6 أسابيع قادمة من خلال فتح فرص التطوع في مجال التوعية تمكينًا لأكثر من 4 آلاف متطوع صحي في 20 مدينة مختلفة، يتم تدريبهم وتزويدهم بالدعم اللازم للقيام بتقديم التثقيف والإرشاد لأكثر من 3 ملايين مستفيد.

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