السعودية | وزير الطاقة: الأوضاع الآن مناسبة لتحقيق نجاح مأمول لاجتماعي أوبك وأوبك+

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 3:46 مساءً, 5 يونيو 2020 م المناطق - واس صرح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، اليوم الجمعة، أن الأوضاع الآن مناسبة لتحقيق نجاح مأمول لاجتماعي أوبك وأوبك+ وأن التنسيق جار لعقدها بعد ظهر غد السبت.

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