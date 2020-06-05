شكرا لقرائتكم خبر عن 817 جولة على المنشآت التجارية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن إصدار (40) مخالفة على المنشآت التجارية؛ لمخالفتها التدابير الصحية، وحررت (31) إنذاراً على المنشآت للأنشطة المستثناة المزاولة للنشاط خلال منع التجول، و (12) مخالفة ضمن التكدس في الأسواق المركزية، و (3) مخالفات للتكدس في مساكن العمالة.
وفي مجال الإصحاح البيئي والنظافة، رفعت الأمانة (8235) طناً من النفايات، وأزالت (4205) متراً مكعباً من الأنقاض والنفايات، إضافة إلى غسل وتعقيم وتطهير (1140) موقعاً بالمنطقة باستخدام (175374) لتراً من المعقمات والمطهرات؛ بواسطة (473) من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، و (9520) من النظافة.
وشددت أمانة الشرقية على جميع المنشآت بالتقيد بالبروتوكولات واتباعها للإجراءات الاحترازية لتجاوز هذه المرحلة، مؤكدةً أنها لن تقبل التجاوزات، ولن تتوانى في مخالفة المتجاوز، للمحافظة على سلامة الفرد والمجتمع، كما أنها تستقبل كافة البلاغات من خلال مركز البلاغات (940).
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