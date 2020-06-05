القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الجمعة 2020/6/5 04:42 م بتوقيت أبوظبي الجمعة 2020/6/5 04:42 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الجمعة، تماثل 1651 شخصا للشفاء من فيروس كورونا منذ الخميس ليصبح إجمالي عدد المتعافين 70616 شخصا. وأكدت الوزارة رصد 2591 إصابة جديدة بالفيروس التاجي ليصل إجمالي عدد حالات كورونا التي تم تسجيلها في المملكة إلى 95748. وأشارت إلى وفاة 31 شخصا جراء العدوى خلال آخر 24 ساعة، ما رفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 642 شخصا. ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى الرياض (719)، تليها جدة (459) ومكة المكرمة (254) والمدينة المنورة (129) والهفوف (102).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 1651 حالة شفاء من كورونا في السعودية المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.