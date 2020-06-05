، المملكة تتخطى الـ70 ألف متعافٍ من فيروس كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحديثات "الصحة" تظهر تسجيل 1651حالة شفاء جديدة

تجاوزت المملكة العربية السعودية الـ70 ألفاً، في عدد المتعافين من فيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 70616حالة.

وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة اليوم تسجيل 1651حالة تعافٍ جديدة في المملكة، ليصبح إجمالي المتعافين 70616 حالة.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد