، بالفيديو.. "صحة المدينة" توفر الخدمات لنزلاء "المحاجر" ،

محمد بن مسعود - الدمام - شملت متابعة حالاتهم وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي

بثت "صحة المدينة المنورة"، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، مقطع فيديو توعويًّا لتوضيح خدمات إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكشف الفيديو عن تقديم الرعاية لأكثر من ٢٤٠٠ من نزلاء المحاجر الصحية في المدينة المنورة، وتمثلت في التواصل معهم ومتابعة حالاتهم وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وتبصيرهم بالإجراءات الاحترازية المتبعة، والتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة لتقديم الخدمات لهم وتأمين المستلزمات واحتياجاتهم الخارجية والتواصل معهم بعد خروجهم والاطمئنان على صحتهم.

وأطلقت إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية بصحة المدينة المنورة، عددًا من المبادرات الاجتماعية، شملت مبادرة لترفيه الأطفال من خلال توفير مجموعة من الألعاب لتسلية الأطفال والترفيه عنهم.

كما تم إطلاق مبادرة توفير الغذاء المحبب لبعض المحجورين وتوفير أكثر من ١٠٠ سلة غذائية ومبادرة "صحتكم عيدنا" التي استهدفت تقديم بعض الهدايا للقائمين على المحاجر والنزلاء خاصة الأطفال منهم. صحة المدينة المنورة فيروس كورونا الجديد