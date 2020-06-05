محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع عدد الإصابات إلى 29521 حالة رصدت إندونيسيا 703 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم؛ ليرتفع عدد الإصابات هناك إلى 29521 حالة. وقال المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو؛ اليوم، إن هناك 49 وفاة جديدة بالمرض، وبهذا ترتفع حصيلة الوفيات إلى 1770.إندونيسيا فيروس كورونا الجديد 05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441 03:21 PM Advertisements ارتفاع عدد الإصابات إلى 29521 حالة إندونيسيا: 703 حالات إصابة جديدة و49 وفاة بكورونا إندونيسيا: 703 حالات إصابة جديدة و49 وفاة بكورونا رصدت إندونيسيا 703 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم؛ ليرتفع عدد الإصابات هناك إلى 29521 حالة. وقال المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو؛ اليوم، إن هناك 49 وفاة جديدة بالمرض، وبهذا ترتفع حصيلة الوفيات إلى 1770. الكلمات المفتاحية ، إندونيسيا: 703 حالات إصابة جديدة و49 وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إندونيسيا: 703 حالات إصابة جديدة و49 وفاة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.