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سجّل المغرب 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة، إلى 8030، فيما استقر عدد الوفيات عند 208.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية، اليوم، أن عدد حالات الشفاء وصل في المجموع إلى 7215 بعد تماثل 20 شخصاً للشفاء، وتم أيضاً استبعاد 261 ألفاً و619 حالة بعد الكشف المخبري.المغرب فيروس كورونا الجديد
05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441 03:16 PM
عدد حالات الشفاء وصل إلى 7215المغرب: تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. بلا وفيات
سجّل المغرب 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة، إلى 8030، فيما استقر عدد الوفيات عند 208.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية، اليوم، أن عدد حالات الشفاء وصل في المجموع إلى 7215 بعد تماثل 20 شخصاً للشفاء، وتم أيضاً استبعاد 261 ألفاً و619 حالة بعد الكشف المخبري.
، المغرب: تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. بلا وفيات ،
المصدر : الخليج 365
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