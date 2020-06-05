شكرا لمتابعة خبر عن محمية طبيعية بمنطقة تناقيب تقيمها «أرامكو» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تقع منطقة تناقيب شمال الساحل الشرقي للمملكة، وتُعد محمية طبيعيّة لمختلف أنواع الحيوانات والنباتات، حيث تشكل الظروف المناخية والبيئيّة للطبيعة الصحراويّة في المنطقة، إلى جانب التنوُّع الثري لأصناف النباتات والحيوانات من منطقة تناقيب، حاضنة مثاليّة لكثير من هذه الأصناف، بما في ذلك السحالي ذات الذيل الشوكي المعروفة بحيوان الضّب.

تعد منطقة تناقيب شمال الساحل الشرقي للمملكة محمية طبيعية لما تحمله من طبيعة خلابة ومختلف أنواع الحيوانات والنباتات، الى جانب النوع الثري لأصناف النباتات والحيوانات التى تعد حاضنة مثالية لكثير من هذة الأصناف، بما في ذلك السحالي ذات الذيل الشوكي المعروفة بحيوان الضّب.

وتقود شركة "أرامكو " عددًا كبيرًا من المشاريع البيئية فيما يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي في البيئة، للإهتمام بالحياة البرية وبخصوص محمية تناقيب، يتم عمل برنامج لزيادة انتاج حقل المرجان مع إدارة الإنتاج على اليابسة في السفانية للمساعدة على حماية السحالي ذات الذيل الشوكي المهدَّدة بالانقراض.

وتهدف مبادرة الحماية بان تقوم باصطياد مجموعة من حيوان الضبّ، ثم إطلاقها داخل المحميّة ومراقبة صحتها خلال السنوات التالية مع العمل المستمر نحو تطوير البرنامج.