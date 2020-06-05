شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" تُسجل 2591 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 2591 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 95.748 حالة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي عن كورونا، أنه تم تسجيل 1651 حالة تعافي جديدة ليصل الإجمالي إلى 70.616، و31 حالة وفاة ليصل الإجمال إلى 642 حالة.

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وكان أكثر الحالات في الرياض إذ سجلت 719 حالة، ثم جدة التي سجلت 459 حالة، ثم مكة المكرمة بعدد حالات بلغ 254 حالة.

وأوضحت أن إجمالي الحالات النشطة يبلغ 24.490 حالة منها 1.412 حالة حرجة.