شكرا لمتابعة خبر عن مساجد تيماء تستقبل المصلين لصلاة الجمعة وسط منظومة من الإجراءات الوقائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

استقبلت جوامع ومساجد محافظة تيماء اليوم في صلاة الجمعة المصلين بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض وسط جهود مكثفة من إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة تيماء لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بمشاركة جهات حكومية وفرق تطوعية .

وراعت الجوامع والمساجد تعليمات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بفتح المساجد قبل الأذان بـ 15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بــ 10 دقائق، مع الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى عشر دقائق ، ومراعاة التباعد بمقدار مترين ووضع المسافة الكافية بين الصفوف ورفع المصاحف مؤقتاً ولبس الكمامة القماشية وإحضار المصلين لسجاداتهم الخاصة معهم وعدم تركها بعد الصلاة .

وعدم اصطحاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة والوضوء في المنزل وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء وعدم السماح بتوزيع المياه والمأكولات والطيب والسواك .

بالإضافة لتوفير جميع المستلزمات المطلوبة لضمان سلامة مرتادي بيوت الله واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية الأخرى .

الجدير بالذكر لوحظ إلتزام المواطنين والمقيمين ومدى الوعي الكافي بتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية والاهتمام بترك مسافات والحرص على التباعد الإجتماعي .

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