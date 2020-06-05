«الشؤون الإسلامية» تجدد دعوتها بتطبيق البروتوكولات الصحية للحد من كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): جددت وزارة الشؤون الإسلامية دعوتها بالإطلاع على البروتوكولات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد والإلتزام بتطبيقها. جددت وزارة الشؤون الإسلامية دعوتها بالإطلاع على البروتوكولات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد والإلتزام بتطبيقها. وجاءت دعوة الوزارة بعدما وقَعَ جماعة مسجد الحي في مخالفة بروتوكول إبقاء المصلين على مسافة مترين بينهم. ونصحت الوزارة، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، الجميع بالإطلاع على البرتوكولات الصحية المتعلقة بالفيروس من خلال الرابط التالي : أضغط هنا

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