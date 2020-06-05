شكرا لمتابعة خبر عن بدائل المراكز الصحية الثلاث بعد إغلاقها بالخرج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الخرج (صدى): كشفت مستشفى الملك خالد ومراكز الأمير سلطان اليوم الجمعة عن المراكز الصحية البديلة بالخرج بعد تعليق ثلاثة مراكز . كشفت مستشفى الملك خالد ومراكز الأمير سلطان اليوم الجمعة عن المراكز الصحية البديلة بالخرج بعد تعليق ثلاثة مراكز . وأكدت أنه سيتم توفير الخدمات في : مركز صحي الفيصلية بدلاً من مركز صحي القطار ، وتوفير الخدمة في مركز صحي السليمة بدلاً من مركز الناصفة ، وكذلك مركز صحي السيح بدلاً من مركز المنيفية . وأكدت إدارة المستشفى أن تعليق الخدمات في المراكز الثلاث للتدابير الوقائية لمنع انتشار الفيروس .

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