شكرا لمتابعة خبر عن "الخضيري" يكشف بدائل صحية في الطعام لزيادة المناعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات عن بدائل صحية هامة لتجنب الأمراض ، وذلك على النحو الالي : كشف الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات عن بدائل صحية هامة لتجنب الأمراض ، وذلك على النحو الالي : 1- الليمون بدلاً من زيادة الملح . Advertisements 2- العسل أو دبس التمر أو سكر الفواكه بدلاً من السكر . 3- خبز النخالة بالبر أو خبز الشعير بدلاً من الخبز الأبيض . كما نصح بالمشي يومياً 30 دقيقة مع ترك الدهون والمقليات والإكثار من الخضار والفاكهة والورقيات ، مؤكداً على تأثير تلك الخطوات البسيطة على زيادة المناعة ضد الأمراض ومنع تراكم الدهون .

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