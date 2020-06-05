شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو ..دعاء مؤثر لإمام المسجد النبوي في أول صلاة جمعة بعد رفع التعليق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):أقيم في المسجد النبوي، اليوم الجمعة، أول صلاة جمعة بعد رفع تعليق الصلوات في مساجد المملكة.
ووثق مقطع فيديو دعاء مؤثر قاله الإمام وخطيب المسجد النبوي، عبدالمحسن بن محمد القاسم.
يذكر أن إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام، يأتي وفق إجراءات صحية واحترازية للوقاية والحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو ..دعاء مؤثر لإمام المسجد النبوي في أول صلاة جمعة بعد رفع التعليق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.