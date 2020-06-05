شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو ..دعاء مؤثر لإمام المسجد النبوي في أول صلاة جمعة بعد رفع التعليق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أقيم في المسجد النبوي، اليوم الجمعة، أول صلاة جمعة بعد رفع تعليق الصلوات في مساجد المملكة.

ووثق مقطع فيديو دعاء مؤثر قاله الإمام وخطيب المسجد النبوي، عبدالمحسن بن محمد القاسم.

يذكر أن إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام، يأتي وفق إجراءات صحية واحترازية للوقاية والحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.