شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إزالة تلوث زيتي بطول 1500 متر على شاطئ السوداء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت أعلنت السعودية للكهرباء عن ازالة تلوث زيتي بطول اكثر من 1500 متر على شاطئ مركز السوداء. وأوضحت الشركة عبر حسابها "تويتر" من خلال فيديو يوضح عملية ازالة التلوث بان ذلك كان قرب محطة شعبية بمكز السوداء. وتابعت بانها ازالت ذلك بآليات مكافحة التلوث الزيتي.

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