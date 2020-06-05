شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد" تنبه برياح وأتربة مثارة على الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الجمعة منطقة الرياض من رياح نشطة وأتربة مثارة مما يسبب شبه انعدام في الرؤية الأفقية .

وأكدت "الأرصاد " أن التحذير يشمل " الخرج ، الرين ،الزلفى ، العاصمة الرياض ، الغاط ، القويعية ، المجمعة ، المزاحمية ، حريملاء ، حوطة بني تميم ، ورماح ، وشقراء .

وأبانت "الأرصاد " أن الحالة المذكورة تبدأ من الساعة الـ 7 صباحاً ختى السابعة مساءً .