شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد" تنبه برياح وأتربة مثارة على الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الجمعة منطقة الرياض من رياح نشطة وأتربة مثارة مما يسبب شبه انعدام في الرؤية الأفقية .
وأكدت "الأرصاد " أن التحذير يشمل " الخرج ، الرين ،الزلفى ، العاصمة الرياض ، الغاط ، القويعية ، المجمعة ، المزاحمية ، حريملاء ، حوطة بني تميم ، ورماح ، وشقراء .
وأبانت "الأرصاد " أن الحالة المذكورة تبدأ من الساعة الـ 7 صباحاً ختى السابعة مساءً .
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