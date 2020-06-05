شكرا لمتابعة خبر عن الزكاة والدخل تعفي المسجلين وغير المسجلين من الغرامات المستحقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قررت الهيئة العامة للذكاة والدخل اعفاء المكفلين المسجلين لديها وغير المسجلين من الغرامات المستحقة، وذلك من خلال إطلاق مبادرة هدفها لتخفيف الأثار الإقتصادية بسبب جائحة الوباء.

وأوضحت الهيئة بأن الإعفاء يشمل الغرامات المترتبة على تعديل إقرارات سبق تقديمها للهيئة والإفصاح عن أي مبالغ مستحقة بالزيادة لم يفصح عنها مسبقا، وغرامات تقديم أي إقرارات متأخرة، ما يعني عدم احتساب أي غرامات على الإقرارات السابقة التي سيتم تعديلها أو تقديمها خلال فترة المبادرة.

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وطالبت الهيئة للاستفاد، بتسجيل المكلف المسجل وتقديم الإقرارات المستحقة وسداد الضريبة أو تقديم خطة للتقسيط في موعد أقصاه 30 يونيو الجاري للإستفادة من المبادرة.