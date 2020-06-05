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شكرا لمتابعة خبر عن «تمريض الحريق» يجهز أقنعة للوجه من مواد محلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):اقدمت إدارة التمريض بمستشفى الحريق العام على تجهيز أقنعة واقية للوجه للتعامل مع كورونا، من مواد محلية.
وقالت إدارة المستشفى أن هذه المبادرة تمت بالتعاون مع قسم مكافحة العدوى وإدارة المستودع، مبينة أنه تم حتى الآن تجهيز أكثر من 100 قناع، وسيتم توزيعها على الأقسام والمراكز الصحية، كما سيتم العمل على تجهيز وتصميم كميات كبيرة لتغطية حجم الطلب.
و قدم مدير المستشفى شكره وتقديره لإدارة التمريض على هذه المبادرة والتي سوف تساعد على سد الاحتياج من أدوات الحماية الشخصية.
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