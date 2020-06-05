حساب المواطن ينفي تخصيص مبلغ الدعم للمشتريات فقط

نفى برنامج حساب المواطن، تخصيص الدعم للمشتريات فقط، مؤكدًا أن المستفيد له حق التصرف فيه كيفما شاء، وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج عبر "تويتر"، أنه «يتم توجيه الدعم للمستفيد على الحساب البنكي المسجل في بوابة حساب المواطن، وللمستفيد حرية التصرف به».

وأكد حساب المواطن، أن ما يتردد حول تخصيص مبلغ الدعم للمشتريات فقط «غير صحيح»، جاء ذلك ردًّا على أحد المواطنين، الذي تساءل عن صحة تخصيص حساب المواطن للمشتريات فقط.

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