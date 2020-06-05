بالصور.. «تمريض الحريق» يجهز أقنعة واقية للوجه للتعامل مع حالات كورونا

بادرت إدارة التمريض بمستشفى الحريق العام، إلى تجهيز الأقنعة الواقية للوجه الخاصة بالتعامل مع حالات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» من مواد محلية.

وأوضحت إدارة المستشفى أن هذه المبادرات تمت بالتعاون مع قسم مكافحة العدوى وإدارة المستودع، مبينةً أنه تم حتى الآن تجهيز أكثر من 100 قناع، وسيتم توزيعها على الأقسام والمراكز الصحية، كما سيتم العمل على تجهيز وتصميم كميات كبيرة لتغطية حجم الطلب.

Advertisements

من جانيه قدم مدير المستشفى شكره وتقديره لإدارة التمريض على هذه المبادرة التي سوف تساعد على سد الاحتياج من أدوات الحماية الشخصية.

اقرأ أيضًا:

«بنده» توضح تفاصيل إصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا في فرع جدة

وفاة الاستشاري محمد الفكي متأثرًا بإصابته بكورونا

مفاجأة تعيد الاعتبار لـ«هيدروكسي كلوروكين» في علاج مصابي كورونا

