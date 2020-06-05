بالصور.. «تمريض الحريق» يجهز أقنعة واقية للوجه للتعامل مع حالات كورونا

من مواد محلية بالتعاون مع قسم مكافحة العدوى
بادرت إدارة التمريض بمستشفى الحريق العام، إلى تجهيز الأقنعة الواقية للوجه الخاصة بالتعامل مع حالات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» من مواد محلية.
وأوضحت إدارة المستشفى أن هذه المبادرات تمت بالتعاون مع قسم مكافحة العدوى وإدارة المستودع، مبينةً أنه تم حتى الآن تجهيز أكثر من 100 قناع، وسيتم توزيعها على الأقسام والمراكز الصحية، كما سيتم العمل على تجهيز وتصميم كميات كبيرة لتغطية حجم الطلب.
من جانيه قدم مدير المستشفى شكره وتقديره لإدارة التمريض على هذه المبادرة التي سوف تساعد على سد الاحتياج من أدوات الحماية الشخصية.
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