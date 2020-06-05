«بنده» توضح تفاصيل إصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا في فرع جدة

أعلنت شركة بنده تفاصيل إصابة أحد عمالها بفيروس كورونا، في فرع هايبر بنده، عزيز مول في مدينة جدة، منذ عدة أيام، مشيرةً إلى أنه تم عزل الحالة وعزل جميع المخالطين لها، عملًا بالتوجيهات الصادرة من وزارة الصحة.

وذكرت الشركة في بيان لها نشرته عبر حسابها بتويتر، أنه في يوم الأحد 31 مايو الماضي، تم تسجيل حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، في فرع هايبر بنده عزيز مول بجدة، وعلى الفور تم عزل الحالة وعزل جميع المخالطين لها، عملًا بالتوجيهات الصادرة من وزارة الصحة.

وأضاف البيان، أنه «حرصًا منا على السلامة الموظفين والعملاء، وكإجراء احترازي إضافي، تم إغلاق الفرع على الفور في يوم الاثنين الموافق 1 يونيو الجاري، لإجراء عملية تعقيم وتطهير شاملة في جميع أنحاء الفرع ومختلف أقسامه».

وتم تنفيذ عملية تعقيم وتطهير شاملة للفرع بجميع أقسامه كإجراء احترازي إضافي، بناءً على توصيات أمانة محافظة جدة، وأعيد افتتاح الفرع يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو الجاري، في الساعة 12 ظهرًا، والاستعانة بموظفين بديلين للحالات المعزولة من الفروع الأخرى».

وأكدت الشركة، في بيانها، أنها سنظل ملتزمة بتطبيق جميع إجراءات السلامة واتباع كل السبل الوقاية وفقًا لإرشادات وزارة الصحة، مثل ارتداء الكمامات كشرط أساسي للوجود بالسوق، وإلزام الموظفين والعملاء بإجراء فحص درجة الحرارة الدوري، وتعقيم عربات التسوق، وتطبيق التباعد الاجتماعي، والالتزام بالسعة الاستيعابية الآمنة للسوق، وتوفير القفازات الطبية ومعقمات اليدين.

Advertisements

ودعت الشركة عملاءها إلى استخدام تطبيقات التوصيل الإلكترونية لطلب الاحتياجات اليومية واستلامها في البيوت دون الحاجة إلى مغادرة المنزل.

وأشارت إلى أنه منذ بداية انتشار فيروس كورونا، وحتى الآن، وعبر 201 فرع حول المملكة، والشركة تفخر بجهود عمالها في الأسواق ومراكز التوزيع لخدمة المجتمع وتلبية احتياجات الأسر في جميع المناطق، الذين هم معرضون للإصابة والانتقال العدوى لهم مثل بقية القطاعات الطبية والميدانية والقطاعات الأخرى.

وأضافت الشركة أنها حريصة على صحة موظفيها البالغ عددهم 11 ألف موظف، وأنها اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية واتبعت كل سبل الوقاية والتزمت بجميع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة ووزارة الشؤون البلدية والقروية.

اقرأ أيضًا:

بـ174 حالة.. جدة تتصدر مدن المملكة في حالات التعافي

الرياض ومكة وجدة تتصدر إصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

