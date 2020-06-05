تعليق العمل في 3 مراكز صحية بالخرج.. وتوفير البدائل

أعلن مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية في الخرج بمنطقة الرياض، تعليق العمل بثلاثة مراكز رعاية، وتوفير البدائل لأهالي تلك الأحياء.

وذكر المستشفى –عبر حسابه بتويتر- أنه «نظرًا إلى الإجراءات والتدابير الوقائية الراهنة لمنع انتشار فيروس كورونا، وحرصًا منا على سلامة الجميع، فإنه قد تقرر تعليق العمل في مراكز الرعاية الصحية الأولية في أحياء (القطار - الناصفة - المنيفية) حتى إشعار آخر».

وأضاف أنه سيتم تعليق العمل بتلك المراكز بدءًا من يوم الأحد القادم الموافق 7 يونيو 2020م، حتى إشعار آخر.

وأوضح أنه سيتم تقديم الرعاية الصحية لأهالي الأحياء الثلاثة كالتالي:

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– مركز صحي القطار إلى مركز صحي الفيصلية.

– مركز صحي الناصفة إلى مركز صحي السلمية

– مركز صحي المنيفية إلى مركز صحي السيح.

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