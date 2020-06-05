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الفرق الصحية والتطوعية تطبق الإجراءات الوقائية في جوامع الأحساء  

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أجرت صحة الأحساء وبالتعاون مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد والفرق التطوعية في جوامع المحافظة، عمليات الفرز البصري، والتوعية الصحية، وتطبيق الإجراءات الوقائية من في التأكد من ارتداء المصلين للكمامة وإحضار سجادة الصلاة والمصحف الخاص، والتباعد بين المصلين مترين، ومنع دخول الأطفال.

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