شكرا لقرائتكم خبر عن الفرق الصحية والتطوعية تطبق الإجراءات الوقائية في جوامع الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

أجرت صحة الأحساء وبالتعاون مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد والفرق التطوعية في جوامع المحافظة، عمليات الفرز البصري، والتوعية الصحية، وتطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد في التأكد من ارتداء المصلين للكمامة وإحضار سجادة الصلاة والمصحف الخاص، والتباعد بين المصلين مترين، ومنع دخول الأطفال.

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