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صور.. قياس درجة حرارة المصلين قبل صلاة الجمعة بحفر الباطن
تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد بين المصلين
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
نفذت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالتعاون مع صحة حفر الباطن حملة توعية صحية تطوعية تحت شعار “نعود بحذر” وهي عبارة عن قياس حرارة المصلين قبل دخولهم للمساجد والجوامع.
واتخذت إدارة المساجد بحفر الباطن جميع الإجراءات الاحترازية بإحضار السجادة الخاصة، والالتزام بالتباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين بين كل مصلٍ، وضرورة لبس الكمامة الطبية، وتجنب المصافحة بين جماعة المسجد، وعدم التزاحم عند دخول المساجد والخروج منها؛ وذلك بمشاركة فريق من كشافة تعليم حفر الباطن الذي قام بتنظيم المصلين والتأكد من التباعد بين المصلين.
يذكر أن إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بحفر الباطن أضافت 44 مسجدًا ستقام فيها صلاة الجمعة مؤقتًا، بالإضافة إلى الجوامع المعتمدة مسبقًا.
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