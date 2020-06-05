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فيديو.. خطيب المسجد النبوي: الله ينزل الأشياء منازلها اللائقة في خلقه
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالمحسن القاسم أن الله حكيم يضع الأشياء مواضعها وينزلها منزلها اللائقة بها في خلقه وأمره.
وقال الشيخ القاسم في خطبة الجمعة اليوم إن الأنبياء عليهم السلام كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى بتحقيق أمنياتهم باسمه الكريم.
وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى اسمه الحكيم ويتضمن حكمته في خلقه وأمره في إرادته الدينية والكونية.
وكانت جموع المصلين أدت صلاة الجمعة اليوم في المسجد النبوي بعد رفع تعليق دخول المصلين إليه في المرحلة الثانية من تخفيف القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا.
وكانت وزارة الشؤون الإسلامية اتخذت عددًا من الإجراءات والاحترازات الوقائية لأداء صلاة الجمعة اليوم في جوامع ومساجد المملكة باستثناء مساجد مكة المكرمة، منها تحديد موعد رفع الأذان الأول قبل الوقت بعشرين دقيقة والتأكيد على الخطباء بأن لا تزيد الخطبة والصلاة على خمس عشرة دقيقة، بالإضافة إلى فتح الجوامع قبل الصلاة بعشرين دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بعشرين دقيقة.
كما أكدت الوزارة على ضرورة لبس الكمامة وإحضار سجادة للصلاة والوضوء في المنزل، وعدم إحضار الأطفال أقل من 15 عامًا للمسجد، وعدم التزاحم عند الدخول والخروج من المسجد.
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