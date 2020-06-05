- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم بحث جديد يكشف دور البعوض في عدوى كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بحث جديد يكشف دور البعوض في عدوى كورونا
يتغذى على دم الإنسان
متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة
مع ارتفاع درجة حرارة الطقس في فصل الصيف، زادت المخاوف من احتمال نقل البعوض لفيروس كورونا.
ووفقًا لبحث جديد أجري في مركز برو بوبليكا، ستبدأ وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) في التحقيق فيما إذا كانت لدغات البعوض وسيلة محتملة لانتقال فيروس كورونا، وبحسب الباحثين فإن احتمالات الإصابة بفيروسات كورونا عن طريق البعوض منخفضة للغاية.
وتقول البروفيسورة لين بوستون من مركز “آيكون هيلث” إنه من غير المحتمل إلى حد كبير أن ينقل البعوض الفيروس من شخص لآخر”.
وأضافت: “بما أن البعوض يتغذى على دم الشخص الذي يلدغه، فإن فيروس كورونا يجب أن يكون في دم هذا الشخص، ويتم نقله إلى الغدد اللعابية للبعوض لكي ينتقل إلى أشخاص آخرين”.
وبعرض البحث على استشاري مكافحة العدوى الدكتور نضال مصباح قال لـ”متابعات الخليج 365 “، إلى الآن لا توجد هناك دراسات أو دلائل تؤكد أن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل عن طريق البعوض، فالمثبت إلى الآن أن فيروس كورونا التنفسي ينتشر بشكل أساسي من خلال القطرات المتولدة عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس، أو من خلال قطرات اللعاب أو الإفرازات من الأنف.
وأشار إلى أنه عندما تلدغ البعوضة الحاملة للفيروسات أو الطفيليات أو الديدان (الأحياء الدقيقة) المسببة للأمراض شخصًا ما فإنها تنقلها لداخل جسمه عن طريق حقن اللعاب المحتوي على الأحياء الدقيقة بجلد الشخص، وأشهر الأمراض المنقولة عن طريق البعوض الملاريا، حمى الضنك، الحمى الصفراء، مرض شيكونغونيا، داء الفيل.
وشدد على ضرورة اتخاذ كل الوسائل التي تحمي من لدغات البعوض، ومنها التطعيمات الموجودة لبعض الأمراض مثل الحمى الصفراء والملاريا، بجانب الوسائل المنزلية لمنع وجود البعوض داخل البيت.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر بحث جديد يكشف دور البعوض في عدوى كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.