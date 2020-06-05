بحث جديد يكشف دور البعوض في عدوى كورونا

2020-06-05

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

مع ارتفاع درجة حرارة الطقس في فصل الصيف، زادت المخاوف من احتمال نقل البعوض لفيروس كورونا.

ووفقًا لبحث جديد أجري في مركز برو بوبليكا، ستبدأ وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) في التحقيق فيما إذا كانت لدغات البعوض وسيلة محتملة لانتقال فيروس كورونا، وبحسب الباحثين فإن احتمالات الإصابة بفيروسات كورونا عن طريق البعوض منخفضة للغاية.

وتقول البروفيسورة لين بوستون من مركز “آيكون هيلث” إنه من غير المحتمل إلى حد كبير أن ينقل البعوض الفيروس من شخص لآخر”.

Advertisements

وأضافت: “بما أن البعوض يتغذى على دم الشخص الذي يلدغه، فإن فيروس كورونا يجب أن يكون في دم هذا الشخص، ويتم نقله إلى الغدد اللعابية للبعوض لكي ينتقل إلى أشخاص آخرين”.

وبعرض البحث على استشاري مكافحة العدوى الدكتور نضال مصباح قال لـ”متابعات الخليج 365 “، إلى الآن لا توجد هناك دراسات أو دلائل تؤكد أن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل عن طريق البعوض، فالمثبت إلى الآن أن فيروس كورونا التنفسي ينتشر بشكل أساسي من خلال القطرات المتولدة عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس، أو من خلال قطرات اللعاب أو الإفرازات من الأنف.

وأشار إلى أنه عندما تلدغ البعوضة الحاملة للفيروسات أو الطفيليات أو الديدان (الأحياء الدقيقة) المسببة للأمراض شخصًا ما فإنها تنقلها لداخل جسمه عن طريق حقن اللعاب المحتوي على الأحياء الدقيقة بجلد الشخص، وأشهر الأمراض المنقولة عن طريق البعوض الملاريا، حمى الضنك، الحمى الصفراء، مرض شيكونغونيا، داء الفيل.

وشدد على ضرورة اتخاذ كل الوسائل التي تحمي من لدغات البعوض، ومنها التطعيمات الموجودة لبعض الأمراض مثل الحمى الصفراء والملاريا، بجانب الوسائل المنزلية لمنع وجود البعوض داخل البيت.



تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر











تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19