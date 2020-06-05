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فيديو.. خطبة الجمعة في الحرم المكي: الجؤوا إلى الله وقت الشدائد

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2020-06-05

فيديو.. خطبة الجمعة في الحرم المكي: الجؤوا إلى الله وقت الشدائد

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعا إمام وخطيب الحرم المكي، الشيخ الدكتور فيصل غزاوي المسلمين إلى اللجوء إلى الله وقت الشدائد تأسيًا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأولي العزم من الرسل.

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وقال الشيخ غزاوي في خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام إن الناظر في حال الدنيا وما يعتريها، يجدها تتقلب بأهلها ومن فيها بيْن عز وذل، وسرور وحزن، وراحة وتعب، وصحة ومرض.

وأضاف خطيب الحرم المكي أن الله سبحانه وتعالى قدّر من النعم والمصائب، وما ظهر من البلايا والنكبات، كالجدب والقحط ومحق البركات وقلة الخيرات ليرجع الناس إلى الحق، ويبادروا بالتوبة؛ مما حرم الله عليهم ويسارعوا إلى طاعته وامتثال ما أوجبه عليهم.


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