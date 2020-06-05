- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم فيديو.. خطبة الجمعة في الحرم المكي: الجؤوا إلى الله وقت الشدائد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. خطبة الجمعة في الحرم المكي: الجؤوا إلى الله وقت الشدائد
متابعات الخليج 365 - الرياض
دعا إمام وخطيب الحرم المكي، الشيخ الدكتور فيصل غزاوي المسلمين إلى اللجوء إلى الله وقت الشدائد تأسيًا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأولي العزم من الرسل.
وقال الشيخ غزاوي في خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام إن الناظر في حال الدنيا وما يعتريها، يجدها تتقلب بأهلها ومن فيها بيْن عز وذل، وسرور وحزن، وراحة وتعب، وصحة ومرض.
وأضاف خطيب الحرم المكي أن الله سبحانه وتعالى قدّر من النعم والمصائب، وما ظهر من البلايا والنكبات، كالجدب والقحط ومحق البركات وقلة الخيرات ليرجع الناس إلى الحق، ويبادروا بالتوبة؛ مما حرم الله عليهم ويسارعوا إلى طاعته وامتثال ما أوجبه عليهم.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. خطبة الجمعة في الحرم المكي: الجؤوا إلى الله وقت الشدائد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.